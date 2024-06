Rari Nantes Savona, il primo nuovo arrivo è il difensore Davide Occhione

Savona. La Bper Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con il difensore siciliano Davide Occhione, lo scorso anno in forza al Telimar.

Davide Occhione è nato a Palermo il 12 luglio 2002 e proviene da una delle famiglie storiche della pallanuoto palermitana. Con il Telimar ha conquistato un 3° posto in Coppa Italia nel 2021 ed un 2° posto in Len Euro Cup nel 2022. Ha fatto parte della Nazionale giovanile con la quale ha vinto nel 2019 il Campionato Europeo Under 17 a Tblisi in Georgia ed ha conquistato un 2° posto nel 2022 ai Campionati Mondiali Juniores di Praga. Con la Nazionale Universitaria ha vinto le Universiadi a Chengdu in Cina nel 2023.

