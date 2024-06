Dallo staff di Carlo Gandolfo

Amt, la società che si occupa del servizio del trasporto pubblico, in occasione delle prossime elezioni amministrative ed europee, rende noto che ha predisposto l’estensione del “Chiama il bus” anche alla domenica 9 giugno. Per usufruire del servizio, i viaggiatori dovranno chiamare il numero verde 800 499 999 dalle ore ore 8 alle ore 14, dal lunedì al sabato, per richiedere una corsa da effettuarsi tra le ore 6 e le ore 20 di domenica 9 giugno.

