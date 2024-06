Regione, Ratti (Lista Toti): “Accordo per l’insegnamento dell’inglese nella fascia 0-6 anni”

Liguria. “Yes, we can. Possiamo dare ai liguri fin dalla nascita gli strumenti per essere più preparati ad affrontare il loro futuro. L’approvazione dell’accordo tra Regione Liguria e Università per l’insegnamento dell’inglese nella fascia 0-6 anni, nei servizi per la prima infanzia va in questa direzione”.

Così Barbara Ratti, consigliere regionale della Lista Toti, sottolinea il nuovo Schema di Accordo di collaborazione tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova per la promozione dell’acquisizione della lingua inglese all’interno del Sistema Integrato dalla nascita ai sei anni.

