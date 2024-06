Social e bullismo, le scuole Fontana e Formentini a confronto con la Polizia Postale

Il giorno 22 maggio, nell’auditorium della biblioteca Beghi, si è svolto un incontro inerente al contrasto e alla prevenzione del cyberbullismo e dei reati informatici, organizzato per il Comune della Spezia dall’assessore alla sicurezza Giulio Guerri in collaborazione con la sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato e le scuole Fontana e Formentini, coordinate dalla referente al bullismo e cyberbullismo professoressa Giorgia Sancarlo.

I relatori della Polizia Postale, l’ispettore Alessandro De Nanni e l’assistente capo Francesco Paesani, hanno illustrato i rischi derivanti da un utilizzo non responsabile degli strumenti di comunicazione, al fine di promuovere un uso consapevole di social e dispositivi. All’evento sono state invitate le famiglie degli studenti, dopo un primo incontro svoltosi nel mese di marzo, che aveva visti coinvolti i ragazzi delle seconde e delle terze. L’iniziativa è nata dalla volontà comune di promuovere consapevolezza e prevenzione negli ambiti della sicurezza e della salute.

