Sorpreso a frugare nello zaino di una donna in Piazza Cavour: passanti e commercianti lo consegnano alla Polizia

Stava frugando nello zaino di una signora che si aggirava tra i banchi del mercato di Piazza Cavour, ma i passanti e i commercianti lo hanno notato e bloccato, impedendogli la fuga. Il fatto risale alla mattinata di oggi e si è concluso con l’intervento di una Volante della Polizia di Stato che lo ha preso in consegna per accompagnarlo verso la Questura, dove è stato denunciato.

L’episodio, notato da molte persone a causa del breve parapiglia che ne è scaturito, ha visto anche gli operatori del mercato ringraziare le forze dell’ordine per il loro intervento.

