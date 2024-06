Tajani sulle dimissioni di Toti: “La revoca dei domiciliari sarà una svolta, poi deciderà lui cosa fare”

Liguria. “Quando ci sarà la decisione della magistratura sugli arresti domiciliari credo che ci sarà una svolta, sarà poi Toti a decidere“. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri arrivato a Genova per una tappa al gazebo allestito in via XX Settembre per le elezioni europee, traccia la sua road map per la Liguria sconvolta dal terremoto giudiziario.

Una situazione di stallo che non accenna a sbloccarsi. Il governatore è agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio e l’avvocato Stefano Savi non ha ancora presentato l’istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare. Istanza che la giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni probabilmente respingerebbe, com’è avvenuto finora per Aldo Spinelli, poiché l’inchiesta è ancora nel vivo e, secondo la Procura, sussiste il rischio di inquinamento delle prove. Senza questo passaggio il nodo delle dimissioni non si può sciogliere. Eppure, anche nell’entourage del governatore, c’è chi è convinto che dopo le europee arriverà la resa dei conti e il centrodestra stesso spingerà per andare a elezioni anticipate in Liguria nel mese di ottobre.

