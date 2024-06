Torna il presidente Philip Platek e porta un biennale per Luca D’Angelo

Con il ritorno in città del presidente aquilotto Philip Platek, nei primi giorni della prossima settimana, anche l’attività sportiva dello Spezia Calcio è pronta a riprendere quota. Dopo la presentazione della fase 3 dei lavori allo stadio Picco, sul tavolo rimangono almeno un paio di questioni importanti da sciogliere nel corso delle prossime due settimane.

La prima riguarda Luca D’Angelo, reduce da un incontro fiume in sede con il direttore tecnico Eduardo Macia all’inizio della scorsa settimana in cui sono state gettate le basi per la prossima stagione. Il massimo dirigente americano, che ha un canale diretto quotidiano con lo spagnolo, è allineato con la proposta di biennale che sarà formulata al tecnico. Probabile che D’Angelo torni dunque in città a sua volta per sedersi al tavolo con Platek e arrivare alla stretta di mano definitiva che estenderà l’accordo dal 2025 al 2026.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com