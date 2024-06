Cairo Montenotte. Era preventivabile che i gialloblù avrebbero festeggiato dopo la trasferta lombarda contro il Mapello. In dieci uomini, infatti, la Cairese ha vinto il ritorno 2-0 con le reti di Garbarino e Facello.

Ora non restano che 180 minuti (più eventuali supplementari) da affrontare contro il Terni FC per provare a conquistare un posto in Serie D. Un obiettivo tanto caro all’ambiente e che manca da ormai 33 anni.

» leggi tutto su www.ivg.it