Calcio, Città di Savona battuto dal Brugnato. Matarozzo: “Dispiaciuti ma a testa altissima. Ultras? Nessuno si è sottratto”

Stanchi e rammaricati i giocatori biancoblù al termine del triplice fischio contro il Brugnato. Sconfitta per 2 a 1 che sancisce il quinto posto in classifica e 0 punti in tre partite giocate. L’assalto ai playoff, conquistato contro il Multedo, aveva fatto sognare i tifosi come anche i giocatori di poter provare ad arrivare in Promozione ma, oggi, le parole e i pensieri sono altre.

Si sono visti troppi limiti per una squadra che ha fame di tornare grande ma che, ad’oggi, deve fare i conti con la realtà.

» leggi tutto su www.ivg.it