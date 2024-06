Con la vittoria del Venezia 1-0 contro la Cremonese la serie A 2024/2025 è completa: la formazione lagunare raggiunge Parma e Como saliti come prima e seconda. Per la formazione allenata da Vanoli il ritorno nella massima serie dopo tre anni in cadetteria (ultima volta con Zanetti in panchina)

Ecco la nuova serie A: Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Empoli, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino, Udinese, Venezia.

