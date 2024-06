Chiavari: Ernesto Galli della Loggia ritrae l’intera vita di Matteotti

Oggi, Festa della Repubblica, le Giornate di Chiavari omaggiano la storia. Il 10 giugno di cent’anni fa Giacomo Matteotti, deputato socialista, fu rapito e assassinato da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, a causa delle sue denunce delle illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. Alla figura di Matteotti è stata dedicata la lectio magistralis tenuta questa sera da Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corriere della Sera, all’Auditorium San Francesco, proprio in piazza Matteotti. “Il tema della memoria è parte integrante delle relazioni. Siamo felici oggi, 2 giugno, di avere con noi Ernesto Galli della Loggia. Una scelta non casuale, una scelta storica. La storia è da studiare, perché non ci può essere nazione senza storia”, ha introdotto il direttore artistico delle Giornate Massimiliano Finazzer Flory.

“Questa sera parliamo di un uomo che non può essere ridotto alla sua morte. Parliamo di un Matteotti vivo, con una personalità con luci e ombre”, ammonisce Galli della Loggia. Matteotti nasce nel 1885 nel Polesine, in provincia di Rivigo, dove visse e operò. Un’area del nostro Paese molto povera, le persone vivono in topaie, la zona è infestata dalla pellegrini e dalla malaria. Ha il record della popolazione bracciantile e non stupisce che vi si diffonda il socialismo, con le leghe bracciantili che cercano di imporre un certo salario e le durissime lotte sindacali per impedire il raccolto. Alla testa del movimento socialista del Polesine troviamo Matteotti, proveniente da una famiglia molto ricca, che si è arricchita tramite il prestito ipotecario , una sorta di strozzinaggio. Giacomo è l’erede di questa famiglia, essendo tutti i suoi fratelli, tranne uno, morti in tenera età. Veste in pelliccia, viaggia in automobile, alloggia a Roma all’hotel Flora. “Gli altri benestanti della zona lo considerano un traditore di classe, si attira l’ostilità da parte dei cattolici, che operavano contro l’usura. La ricchezza di cui gode gli permette un atteggiamento di arroganza e spavalderia che manifesta verso vecchi parlamentari fin dal suo primo mandato alla Camera. Aveva interessi culturali, amicizie con artisti, commemora il pittore Previati, presenzia ai funerali di Eleonora Duse, che apertamente aveva espresso simpatie fasciste. Di ritorno dal funerale chiese un passaggio ad un camion pieno di fascisti. In questo gesto c’è tutto Matteotti, la sua tipica sfida”, racconta Galli della Loggia.

