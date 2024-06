Nell’elegante sala consiliare del Palazzo del Governo si è svolta venerdì alla Spezia la 44esima edizione di Cisl Insieme, tradizionale momento di approfondimento sui temi del territorio con focus del 2024 incentrato sulla formazione professionale. Transizione energetica, digitale, ma anche sociale, i capisaldi affrontati durante il dibattito. “Quest’anno abbiamo dedicato la giornata alla formazione professionale collegata al mondo del lavoro – ha detto il segretario provinciale Antonio Carro -. Crediamo che essere in grado di incrociare domande e offerta possa generare una nuova ondata di crescita come non se ne vedono da molto tempo”. Come farlo? Valorizzando le professionalità nuove, affrontare le sfide che l’intelligenza artificiale ci sta ponendo davanti. Soprattutto in questi anni in cui c’è questa grande opportunità del Pnrr. Come da tradizione Cisl Insieme è anche un momento in cui si ribadisce lo spirito comunitario del sindacato: durante la cerimonia sono stati applauditi e premiati nuovi e vecchi tesserati.

L’articolo Cisl Insieme, Carro: “Formazione professionale collegata al lavoro tema fondamentale” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com