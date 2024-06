Corruzione, la lettera di Toti al Consiglio regionale: “Interesse pubblico in ogni nostra scelta”

Genova. Un messaggio destinato al Consiglio regionale e a tutti i liguri. E’ questo il contenuto della lunga lettera consegnata dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – attualmente agli arresti domiciliari a seguito della maxi inchiesta sulla corruzione – all’assessore Raul Giampedrone, durante l’incontro autorizzato dalla procura avvenuto nelle scorse ore.

Nel discorso, che sarà letto in Consiglio regionale il prossimo martedì quando sarà discussa la mozione sfiducia verso il presidente presentata dalle opposizioni, Toti rivendica, come anticipato da Ansa “l‘interesse pubblico in ogni nostra scelta” e la certezza “che la maggior parte dei liguri comprendano e apprezzino il cammino fatto e i risultati raggiunti dal nostro governo”.

