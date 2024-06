Dal Prezioso Sangue a papa Niccolò V: la sintesi di una storia antica

Le celebrazioni del Preziosissimo Sangue, svoltesi a Sarzana domenica e lunedì scorsi, hanno rappresentato quest’anno l’occasione di rafforzare il legame ideale tra i due momenti forse più importanti della storia religiosa della città: da un lato, la devozione alla reliquia del Sangue Prezioso, giunta a Luni, secondo la tradizione, nel lontano anno 782 e poi trasferita a Sarzana all’inizio del Duecento, e dall’altro la figura del papa sarzanese Niccolò V, protagonista della storia della Chiesa alla metà del Quattrocento e fondatore della Biblioteca Apostolica Vaticana. A presiedere le celebrazioni di quest’anno, assieme al vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, è stato infatti l’arcivescovo bresciano Vincenzo Zani, che da due anni ricopre a Roma

l’importante incarico di bibliotecario e archivista di Santa Romana Chiesa.

E’ stato proprio l’arcivescovo Zani, nell’omelia tenuta domenica scorsa al termine della processione per le vie della città con la reliquia del Sangue a individuare un significativo collegamento tra l’antica devozione e l’opera del papa sarzanese. “Non è un caso – ha detto monsignor Zani – che in un altro tornante storico importante, la fine del Medioevo e l’imporsi dell’Umanesimo, la leggenda agiografica del Sangue si ritrovi ricopiata in un codice custodito nella biblioteca dei canonici di Sarzana: questo ultimo testimone della leggenda del Sangue porta una data significativa, il 1447, l’anno in cui viene eletto al soglio di Pietro il figlio forse più prestigioso di questa terra, Tommaso Parentucelli da Sarzana, con il nome di Niccolò V. Un vero uomo di Chiesa e di intensa apertura al dialogo culturale, colui per il quale anch’io oggi sono tra voi, a rappresentare quella Biblioteca Vaticana che Niccolò V ha fondato proprio per rispondere alle sfide nuove dei suoi tempi. Anche in quel passaggio così significativo della storia della Chiesa si rinnovava così la testimonianza di fede e di devozione al Sangue di Gesù”.

