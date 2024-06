Dolci e focaccia in fiamme: incendio devasta stabilimento

Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle 5 di questa mattina ad Avegno, nel retroterra di Recco, coinvolgendo uno stabilimento per la produzione di dolci e focacce, devastandolo. Sul posto i vigili del fuoco che stanno operando con diverse squadre arrivata da tutta la provincia. Lo stabilimento è quello dei fratelli Tossini che confeziona alimenti con cui viene rifornita, in parte, la catena di negozi. Non ci sono né ustionati, né intossicati o feriti. Non sono chiare le cause dell’incendio: l’intervento è ancora in corso e oltre a vigili del fuoco, sul posto ci sono i medici del 118 e i carabinieri, pronti a far partire le indagini una volta bonificato il sito. I vigili del fuoco sono intervenuti da Rapallo, Chiavari e Genova con autoscale ed autobotte. Sul posto anche i carabinieri.

