Insieme per Luni, i consiglieri: “Buona festa della Repubblica, adoperiamoci per il bene comune”

Buona festa della Repubblica!

La nostra comunità, il 2 giugno del 1946, dopo la lotta di Liberazione dal nazifascismo, costellata da molteplici episodi di eroismo e da eccidi efferati, ha scelto la Repubblica. Come dice il nostro presidente Mattarella, “fare memoria del lascito ideale di quegli avvenimenti fondativi è dovere civico e preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vita”, “fare memoria è un esercizio proprio a ogni cittadino e soprattutto per quanti, esercitando pubbliche funzioni, trovano nei principi costituzionali di libertà, uguaglianza e solidarietà una bussola di sicuro orientamento di fronte alle complesse sfide del presente”. Noi tutti consiglieri comunali di Luni, sulla scia delle parole del nostro Presidente della Repubblica, dobbiamo adoperarci per il bene comune, nell’interesse collettivo e per rinvenire adeguate soluzioni ai problemi della nostra comunità. Dobbiamo tutelare le libertà dei nostri cittadini e rendere sempre più sicuro e vivibile il nostro territorio, diffondendo valori quali quelli del rispetto della persona e del dialogo tra le distinte posizioni politiche, sociali, culturali, religiose, nonché il senso civico e dello Stato. Noi consiglieri comunali di Luni auguriamo a tutto il consiglio comunale e a tutti i cittadini buona festa della Repubblica!

