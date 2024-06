L’Anpi compie 80 anni: la festa a Genova presso la sede di Music for Peace

“L’evento rappresenta un momento di riflessione e celebrazione dei significativi risultati ottenuti di recente, incluso l’istituzione di una nuova sezione dedicata ai pompieri – ha dichiarato il presidente Anpi Provinciale Genova, Massimo Bisca – Si vuole rendere omaggio a coloro che hanno difeso i valori della Resistenza e hanno tramandato la memoria e i principi della guerra alle generazioni successive. Inoltre, è previsto un momento di festa con la condivisione di una grande torta decorata con il simbolo dell’Anpi in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione. È stata annunciata la partecipazione delle organizzazioni sindacali e di una rappresentanza ufficiale della pastorale del Lavoro, che dimostrano il loro pieno sostegno ai valori di democrazia e libertà che caratterizzano l’associazionismo genovese.

L’ingresso è gratuito ma sono graditi doni di genere di prima necessità per sostenere i progetti dell’Associazione come zucchero, pelati, tonno, generi alimentari non deperibili, farmaci, articoli per l’igiene personale e materiale didattico. Tra gli alimenti graditi vi sono tonno, miele, farina, zucchero, riso, legumi, pelati, pasta, omogeneizzati, latte in polvere e biscotti per l’infanzia, oltre a pannolini. Sono graditi anche farmaci come antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, nonché prodotti per l’igiene personale e materiale didattico.

L’Anpi, istituita il 6 giugno 1944 a Roma durante l’occupazione nazifascista, è l’organizzazione partigiana più significativa in Italia, con 153.000 iscritti. L’ANPI ha ottenuto la qualifica di Ente morale e personalità giuridica mediante il decreto luogotenenziale n. 224 il 5 aprile 1945, e ha svolto un ruolo di primo piano nella difesa dei valori della Resistenza e nella promozione della pace a livello internazionale.