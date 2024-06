“L’Europa dei diritti” martedì a Sarciara. Così si apre l’ultima settimana del Pd prima del voto

Ultimi giorni di campagna elettorale per Europee e Amministrative dell’8-9 giugno. Il Partito Democratico organizza per martedì alle 21,15 in località Sarciara a Vezzano Ligure, l’incontro “L’Europa dei diritti”. Presenti Brando Benifei, Capodelegazione PD al Parlamento Europeo e candidato alle europee, Alessandro Zan Deputato PD e candidato alle europee, Massimo Bertoni candidato sindaco di Vezzano Democratica e Viviana Cattani Portavoce Democratiche La Spezia. Quella di martedì sarà anche l’occasione per ribadire la fiducia del Partito Democratico a Massimo Bertoni, Sindaco di Vezzano, che ora tenta il bis con la sua lista Vezzano Democratica. L’incontro è in programma martedì alle 21,15 in località Sarciara a Vezzano Ligure in via Borrotzu 21.

