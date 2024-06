Mercoledì 12, la “1000 Miglia” attraversa il Levante lungo la via Aurelia

Mercoledì 12 giugno, per quanto riguarda il Levante sullo stesso percorso dell’ultimo Giro d’Italia, lungo la via Aurelia nel primo pomeriggio transiterà la storica “1000 miglia” Saranno 33 le nazioni rappresentate, ma sarà ancora l’Italia il paese col maggior numero di concorrenti e si conteranno ben 71 esemplari di vetture che hanno preso parte alla storica 1000 Miglia di velocità. Il 12 giugno, partendo da Genova, passerà dal Levante ligure diretta in Toscana e sarà uno spettacolo vedere tante belle vetture che rievocano un’epoca.

