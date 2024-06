Oggi le processioni del “Corpus Domini”

ricorre oggi, domenica 2 giugno, la solennità del Corpo e del Sangue del Signore (“Corpus Domini”). Alla Spezia la celebrazione cittadina si terrà a partire dalle 17, con la Messa solenne celebrata dal vescovo Palletti nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta in piazza Beverini. Dopo la Messa, il vescovo porterà in processione l’ostensorio con il Santissimo Sacramento, raggiungendo, lungo corso Cavour, via Chiodo e piazza Verdi, il piazzale della cattedrale di Cristo Re. Dalle 17 alle 19.30 in tutta la città non saranno celebrate altre Messe. In serata, alle 21, il vescovo sarà invece a Brugnato e guiderà, dopo il canto dei Vespri, la processione per le vie del borgo, abbellite dalla tradizionale “infiorata”.​

