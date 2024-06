Palmaria: amici della natura, non delle speculazioni

Nell’inchiesta giudiziaria che ha sconvolto la politica regionale, il destino della Palmaria ha avuto un ruolo da detonatore. Tutto è nato alla Spezia, quando la locale Procura ha disposto per decreto l’intercettazione di Matteo Cozzani, allora sindaco di Porto Venere e braccio destro di Giovanni Toti in Regione: era il 17 agosto 2020. Gli investigatori stavano registrando da mesi le conversazioni di due imprenditori milanesi, Raffaele e Mirko Paletti, interessati a realizzare uno stabilimento balneare in un’ex cava dell’isola. Poi, dal 3 marzo 2021, Cozzani è stato intercettato anche all’interno del suo ufficio in Regione. Ci sarà un processo, Cozzani si difenderà. Intanto si è già dimesso da capo di gabinetto di Toti. Se quanto emerge dalle intercettazioni fosse confermato saremmo di fronte a un disegno di “colonizzazione” della Palmaria, già deprecabile in sé, caratterizzato – scrivono i giudici – dal “costante asservimento agli interessi privati” in cambio di favori.

Nell’inchiesta si parla infatti di varianti al Piano del Parco di Portovenere e al Piano Urbanistico Comunale per rendere possibile la realizzazione di una piscina e, come corrispettivo, di finanziamenti elettorali al gruppo politico di Toti e di favori a ditte gestite da familiari dello stesso Cozzani. Quest’ultimo tema era emerso anche nelle indagini della precedente inchiesta sul porto della Spezia, come ha scritto la Procura di Genova. Insomma, i guai di Toti sarebbero cominciati con Cozzani, che è la figura chiave dell’inchiesta perché è l’elemento di connessione tra le vicende spezzine e quelle genovesi.

