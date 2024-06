Parcheggi a Bocca di Magra, il Comune: “Decisione della proprietà di far pagare il pedaggio. Parleremo con i nostri legali”

Il Comune di Ameglia interviene sui social netowrk sui parcheggi a Bocca di Magra. “Nei giorni scorsi Marinella Spa in liquidazione ha ottenuto la sospensione cautelare della nostra procedura di ‘Acquisizione Sanante’ dei parcheggi di Bocca di Magra, con fissazione dell’udienza di merito per il prossimo 4 ottobre – si legge nel post social. Subito dopo il nostro legale ha contattato il legale di Marinella per proporre un accordo transitorio in attesa dell’udienza di ottobre, che consentisse di evitare disagi per la stagione estiva. Mentre noi eravamo in attesa di una risposta formale alla nostra proposta, questa mattina (ieri, NdR) la proprietà ha iniziato a far pagare un pedaggio che ci dicono sia stato individuato in 6 euro giornalieri . Dato che è in corso un contenzioso al Tar e che quindi dobbiamo necessariamente rapportarci con i nostri legali, purtroppo durante questo fine settimana non siamo in grado di farlo e ne’ tanto meno di decidere come procedere”.

“Siamo sinceramente dispiaciuti per il disagio arrecato – conclude la nota del Comune -, ma quello che possiamo garantire è che da sempre questa amministrazione comunale ha tentato di avere un’interlocuzione con i vari liquidatori che si sono succeduti che fosse costruttiva e rispettosa della situazione liquidatoria della società senza purtroppo aver riscontrato – quanto meno nell’ultimo anno e mezzo – un corrispondente atteggiamento da parte loro.”

