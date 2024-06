Pesca/ Trofeo inglese Garbolino, Cordano terzo assoluto

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Poteva considerarsi un Trofeo interregionale Liguria-Toscana, ma il TROFEO INGLESE GARBOLINO non era altro che una sfida tra “20 amici” frequentatori del lago La Fiora di Massa, un impianto sportivo di pesca dove ogni settimana ci sono gare a carpe e carassi, per cui i toscani a due passi erano avvantaggiati, ma non sempre… per cui da Chiavari domenica 2 giugno sono partiti un bel gruppo per usurpare il “regno toscano” ma complice il freddo della notte e il vento, le carpe si sono fatte desiderare, diventando molto selettive e lente per cui terreno fertile dei toscani……

