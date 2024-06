Porto di Lavagna, chiesto l’accesso agli atti. Regione Lguria rinvia il progetto

Lavagna. “A seguito della posizione espressa in queste ore dal Sindaco di Lavagna Mangiante, la società Porto di Lavagna Spa ha deciso di ricorrere al Tar anche per ottenere laccesso agli atti dell’amministrazione sulla scelta del progetto per il futuro del Porto. Atti che nonostante le richieste l’Amministrazione comunale ha rifiutato di fornire. la gara per la nuova concessione demaniale non è stata ammessa per mancanza di titoli. In effetti la Regione Liguria ha bloccato e rinviato al Comune il progetto di F2I perché incompleto e con gravi carenze tecniche”.

A scriverlo in una nota stampa la Porto di Lavagna spa, tornando nel merito del contestato affidamento del project financing di riqualificazione dell’approdo.

» leggi tutto su www.genova24.it