Pro Loco UNPLI Liguria, Daniela Segale eletta per acclamazione nuovo presidente provinciale

Genova. Si sono svolte sabato 1° giugno 2024, a villa Bombrini a Genova le elezioni Presidente Regionale e delle altre cariche di UNPLI Liguria. Per acclamazione è stata eletta Presidente Regionale Daniela Segale che ha proposto come Vicepresidente Paolo Pierini anche lui eletto per acclamazione.

Alla riunione ha portato il suo saluto l’Onorevole Ilaria Cavo da sempre vicina al mondo Pro Loco e l’Assessore, con delega alle Pro Loco, Paola Bordilli, punto di riferimento in comune a Genova per l’attività di UNPLI.

Presenti anche la dottoressa Elena Magli dirigente del settore turismo di Regione Liguria supporto istituzionale al mondo di Proloco e Walter Pilloni in rappresentanza di ANCI. Programmatico l’intervento di Antonino La Spina, Presidente Nazionale che, con la sua presenza, ha sottolineato l’affetto che lo lega alla Liguria e l’attenzione che il livello nazionale riserva a UNPLI Liguria.

» leggi tutto su www.genova24.it