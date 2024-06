Sampdoria, casting direttore sportivo da affiancare a Mancini jr.

Genova. Giugno è arrivato e dal bussolotto in cui i ‘media’ hanno infilato i nomi di ben quattordici possibili ‘spalle’ per Andrea Mancini (Guido Angelozzi, Davide Vagnati, Federico Cherubini – nel frattempo dati per sfumati – Gianluca Petrachi, Claudio Chiellini, Davide Vaira, Filippo Gilardi, Giovanni Rossi, Mauro Meluso, Morgan De Sanctis, Francesco Marroccu, Pantaleo Longo, Javier Ribalta e Pietro Accardi) ancora non è stata estratta la pallina ‘giusta’, sempre che i vertici blucerchiati non decidano di proseguire col solo Mancini jr. al timone, cosa di cui non ci sarebbe da meravigliarsi.

La finestra del mercato estivo verrà aperta comunque il 1° luglio (chiusura il 30 agosto), ma è ovvio che la programmazione è la base di tutti i lavori, specialmente quelli complicati, come sarà indubbiamente – in casa Samp – il prossimo che, al di là dei vincoli, impone l’obbligo di sostituire quattro o cinque giocatori, che hanno rappresentato le note più positive dello scorso campionato. Stiamo parlando di Filip Stanković, Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi, Ebrima Darboe e Facundo González, in definitiva messi in mostra per conto di Inter, Verona, Roma e Juventus che difficilmente accetteranno di rinnovarne i prestiti, preferendo sfruttarnel’aumento di valorizzazione, per procurarsi cash.

