Torna il “Premio mitilicoltori della Spezia” per omaggiare muscoli e ostriche in uno scatto fotografico

Ultimi giorni per partecipare all’edizione 2024 del “Premio mitilicoltori della Spezia”. Lo scopo della manifestazione è un omaggio attraverso l’arte fotografica il mondo della mitilicoltura. Un concorso aperto a tutti i fotografi maggiorenni italiani, sia principianti che professionisti. Il premio è giunto alla sesta edizione organizzato con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune della Spezia, il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con la collaborazione del Consorzio produttori spezzini e con un premio speciale del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Sono in palio mille euro per il vincitore assoluto e molti altri premi, tra questi un soggiorno alle Cinque Terre. L’iscrizione è gratuita. Le fotografie vanno presentate entro e non oltre la mezzanotte del 10 giugno. Due sono i temi fotografici: “Il mondo della mitilicoltura e ostricoltura” e “Vigneti di mare e vigneti di terra”. “Le fotografie, scattate in qualsiasi territorio nazionale ed estero, dovranno raccontare i mitilicoltori e il loro lavoro e per il tema “Vigneti di mare e vigneti di terra” le immagini dovranno avere come soggetto principale i filari e le reste (Vigne di mare ) e/o i vigneti – spiegano gli organizzatori – Con insindacabile giudizio la giuria individuerà 16 fotografie che parteciperanno all’esposizione. Tra queste prescelte sarà proclamato il fotografo vincitore del VI Premio fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia.

