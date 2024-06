Wild Summer Fest, una kermesse dedicata agli sport all’aperto. Programma, iscrizioni e offerta gastronomica

Nel cuore della Lunigiana, esattamente a Equi Terme, nel comune di Fivizzano, al cospetto del fascino delle Alpi Apuane, è iniziato il conto alla rovescia riguardante un evento che promette di unire sport, natura e cultura popolare. L’Associazione Presepe Vivente di Equi, rinomata per le sue celebrazioni natalizie, torna con la sua kermesse di inizio giugno, organizzando venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno, per il quinto anno consecutivo, il Wild Summer Fest. Si tratta di un’iniziativa dedicata agli amanti dell’avventura, definita con un pizzico di orgoglio ‘il più grande festival all’aria aperta della Lunigiana’, impreziosito dall’appuntamento festaiolo con la cucina gustosamente lunigianese nell’area ristoro di via della Stazione e, ogni sera, con il divertimento musicale condotto da famosi dj oppure allietato dalla musica dal vivo. Osserva Fabio Furia, presidente della benemerita associazione: “Wild Festival è un evento di sport che rappresenta una vera e propria celebrazione della vita all’aria aperta e della bellezza della Lunigiana con una serie di attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età e livelli di preparazione fisica, incoraggiando la riscoperta del piacere di trascorrere del tempo a contatto con la natura. Quest’anno, poi, inauguriamo anche i giochi del Palio delle Valli”.

LE ISCRIZIONI

L’Associazione Presepe Vivente ha lanciato da tempo, e soprattutto in questi giorni di inizio giugno, la campagna adesioni al Wild Festival per le attività outdoor: dall’arrampicata su roccia alla corsa campestre, dalle escursioni alla ciclo pedalata, per chiudere con la scampagnata nel verde a sei zampe, dedicata agli amici dell’uomo. Lo svolgimento e l’organizzazione dei vari appuntamenti si può conoscere in dettaglio e precisione telefonano ai numeri 371-6277631 e 371-6289669, oppure consultando le pagine social www.facebook.com/wildsummerfest e www.instagram.com/wild.summer.fest_equiter

