A Cairo e in Val Bormida cresce la consapevolezza sull’autismo: dati incoraggianti dalla “scatola blu”

Cairo Montenotte. Cresce la consapevolezza sull’autismo anche in Val Bormida. A due mesi dalla giornata mondiale, in programma ogni anno il 2 aprile per promuovere l’inclusione, è stato redatto dagli studenti e docenti dell’Istituto secondario superiore Patetta il risultato del sondaggio promosso da “Guardami negli occhi – Associazione autismo Savona”.

Proprio a Cairo, durante l’ormai consueta ricorrenza, erano state consegnate oltre cinquecento “scatole blu”, distribuite nelle attività commerciali della città, contenenti altrettanti questionari da compilare in forma anonima. Si ricorda che il blu è il colore associato dall’Onu alla giornata internazionale perchè ha il potere di risvegliare il senso di sicurezza e il bisogno di conoscenza.

