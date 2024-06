A “Le Vele” di Alassio la cena “La bellezza della rinascita” contro la violenza sulle donne: ospite speciale Jo Squillo

Alassio. Le Vele, in collaborazione con Wall of Dolls Liguria onlus, presenta la Charity Dinner “La Bellezza della Rinascita” contro la violenza sulle donne. Appuntamento venerdì 7 giugno alle ore 20 presso il noto locale, vetrina della movida savonese, in via Giancardi 50 ad Alassio con la straordinaria partecipazione e l’esibizione della showgirl Jo Squillo.

Un incontro benefico e privato che accende i riflettori su questo terribile fenomeno sociale i cui drammatici numeri purtroppo continuano ad aumentare e su cui è importante riflettere. Il tema della violenza sulle donne riguarda tutti noi indistintamente e insieme si può ragionare su quanto ancora è necessario fare per sradicare il problema nelle sue forme sia visibili che invisibili. L’evento in questione si pone come obiettivo principale di offrire uno spazio, in un contesto di leggerezza (che non significa “superficialità”), dove fra musica e spettacolo ci sia una preziosa occasione di condivisione, riflessione e soprattutto di confronto. L’arte diventa così il mezzo di comunicazione per unire e sensibilizzare generazioni diverse su temi fondamentali: quello di dire no alla violenza sulle donne, di non sottovalutare i campanelli d’allarme, di non aver paura di chiedere aiuto.

