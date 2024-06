Albenga: il racconto emozionante di una famiglia che salva mamma anatra e i suoi quattro cuccioli

Albenga. Sabato 1 giugno 2024, alle ore 14.30 circa, noi, (Gloria, Raffaele insieme alla figlia Rebecca di anni 12 e la piccola neonata Beatrice di due mesi), stavamo passeggiando per ritornare a casa da un pranzo fuori, quando, arrivati in piazza della stazione, all’altezza della rotonda, abbiamo notato delle persone ferme nell’aiuola sottostante al ponte della ferrovia. Tra i presenti, in particolare, la signora Chicca, il suo compagno ed un altro signore di cui non conosco il nome, erano già propensi a trovare un modo per aiutare mamma anatra a mettere in salvo se stessa e i quattro piccoli. Poco prima, impaurita, aveva tentato di attraversare il ponte della ferrovia rischiando di finire sotto le varie macchine che sfrecciavano.

Anche noi emozionati e presi dalla paura succedesse qualcosa dopo vari tentativi di chiamate ai volontari, per non perdere tempo prezioso, abbiamo deciso insieme alla coppia di cercare di metterli in salvo: Raffaele lancia la sua felpa per cercare di bloccare mamma anatra, ci riesce ma lei scappa, mentre la signora Chicca prende due cuccioli, il suo compagno riesce a far entrare in un cartone prima gli altri due restanti, e poi tutti e quattro i cuccioli! Da lì incomincia l’impresa per guidare mamma anatra verso il fiume tenendo i suoi piccoli sempre nella scatola, camminando dietro lei.

