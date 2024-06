Avegno: crollato parzialmente il tetto dello stabilimento Tossini

Nella notte è parzialmente crollato il tetto dello stabilimento Tossini di Avegno, quello in cui 120 dipendenti preparavano focaccia, col formaggio e non, destinata anche al mercato internazionale. Incalcolabili al momento i danni che oltre ai macchinari riguardano la struttura su tre piani. I vigili del fuoco sono rimasti attivi tutta la notte e stamattina hanno auto il cambio da una nuova squadra di colleghi. Sempre in mattinata inizierà il lavoro degli esperti per cercare di capire le cause, l’origine del rogo, il suo rapido espandersi nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, Chiavari e Genova.

» leggi tutto su www.levantenews.it