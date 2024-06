Botte e maltrattamenti all’anziana madre, poi minaccia di fare esplodere il palazzo col gas: 62enne in carcere

Genova. Urla e minacce continue, aggressioni verbali e spesso anche fisiche contro l’anziana madre, finita anche più volte in ospedale. Per questi motivi un 62enne del ponente genovese è stato trasferito in carcere, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip su richiesta della procura di Genova.

A condurre le indagini sono stati gli investigatori del commissariato di Sestri Ponente, che hanno eseguito l’ordinanza sulla base seguito dei numerosi interventi effettuati dalle volanti, chiamate sul posto dai vicini allarmati dalle urla e dai colpi provenienti dall’appartamento in cui il 62enne risiede con la madre. Le testimonianze e gli elementi raccolti dai poliziotti hanno portato alla luce un quadro da incubo: l’uomo maltrattava e insultava costantemente l’anziana donna, che era stata più volte ricoverata in ospedale per le ferite senza rivelare mai che le ferite erano state causate dal figlio durante le quotidiane sfuriate.

