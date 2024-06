Cairese, grinta e rovesciata per Facello: “Entusiasmo, voglia e sacrificio per puntare alla Serie D”

Lorenzo Facello is on fire. Lo è sempre il mediano gialloblù, con un concentrato di grinta e tenacia che è difficile da riscontrare in altri giocatori. Lo è stato ancora di più domenica, quando è entrato in campo e ha sigillato con una sponda di testa prima e un goal in rovesciata poi il passaggio del turno. 2 a 0 al Mapello che, insieme al 4 a 1 dell’andata, conferma una Cairese di rango negli scontri che contano.

Contro il Terni FC, prima in casa e poi in trasferta, due partite per tornare grandi per davvero, citando la campagna abbonamenti di inizio anno. Infatti, la Serie D in Val Bormida manca ormai da 33 anni.

