Dopo le mareggiate, l’amministrazione comunale di Camogli effettua i lavori di ripristino della scogliera a protezione del Molo Rivo Giorgio. Ciò implica l’interdizione al transito ed alla sosta pedonale in via Garibaldi (piazzetta depuratore ed antistante arenile nel tratto compreso tra i Bagni Beppe esclusi, ed il molo Rivo Giorgio compreso) ed interdizione dell’antistante tratto di mare a far data dal 3 e fino al 7 giugno 2024.

Di seguito l’ordinanza.

