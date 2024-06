Camogli: sistemazione definitiva della zona Alega

A Camogli, oltre all’intervento sul molo di Rivo Giorgio che ha preso avvio questa mattina con l’utilizzo di un pontone, domani inizieranno i lavori di segnaletica orizzontale in particolare riguardante la zona Alega, via Molfino e via Bettolo.

Sempre per l’Alega è stato deciso l’intervento di sistemazione definitiva dell’area pubblica con uno stanziamento di 3.294 euro che prevede lo spostamento con mezzo meccanico ed accatastamento di tutti i basoli in pietra presenti all’interno della piattaforma in cemento adiacente alla sede della Protezione Civile; lo

spostamento con mezzo meccanico ed accatastamento di tutti i basoli in pietra presenti all’esterno della piattaforma in cemento; la rimozione e smaltimento in pubblica discarica di tutti i materiali e detriti posti in adiacenza all’area di intervento;

la pulizia finale dell’area.

