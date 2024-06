Centro – Levante con qualche nuvola di troppo tra interno e costa

La goccia fredda in quota si sposta lentamente verso levante mantenendo una residua instabilità. Su Centro-Ponente in prevalenza soleggiato con passaggi di nubi medio-alte a tratti estese, nuvolosità più compatta a Levante nelle prime ore, non si escludono isolati rovesci su Spezzino in allontanamento verso la Toscana e il mare aperto. Nelle ore centrali e pomeridiane possibili rovesci o temporali sui rilievi di Centro-Levante in locale estensione alla costa: così la previsione di Arpal.

VENTI: deboli a prevalente regime di brezza al mattino, fino a moderati occidentali al pomeriggio con locali rinforzi sui capi di Ponente; deboli in rotazione ciclonica la sera

MARE: tra poco mosso e mosso

