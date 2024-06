Colpita da un malore: muore l’insegnante di danza Katia Albani

Un malore improvviso ha messo fine alla vita della 38enne Katia Albani. La giovane, insegnante di danza, è morta nella mattinata di ieri a Riccò del Golfo. Il primo ad accorgersi che qualcosa non andava è stato compagno che ha chiamato immediatamente i soccorsi e sul posto sono arrivati Delta 3 del 118 e la Croce rossa di Riccò del Golfo. Nonostante le manovre rianimatorie la giovane non si è più ripresa. Seguiranno ulteriori accertamenti per fare luce sulle cause della morte. Lascia i familiari e il compagno.

L’articolo Castelnuovo al voto: Ambrosini chiude la campagna elettorale nell’azienda agricola “Giacomelli” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com