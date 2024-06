Elezioni amministrative in 17 comuni spezzini: i nomi di tutti i candidati a sindaco e le liste che li sostengono

Sabato 8 e domenica 9 giugno gli elettori di tutta Europa saranno chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento europeo, ma quelli di 17 dei 32 comuni della provincia spezzina saranno interpellati anche per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione diretta dei sindaci.

Si tratta degli abitanti di Arcola, Bolano, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva, Follo, Framura, Monterosso al mare, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Vezzano Ligure.

Le votazioni si svolgeranno sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio delle schede per le Europee, mentre i voti delle Amministrative saranno scrutinati a partire dalle 14 di lunedì 10 giugno.

Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei candidati a sindaco dei 17 comuni al voto, i nomi delle liste che li sostengono e, laddove sia stato dichiarato o sia deducibile dal sostegno espresso dai partiti, l’area politica di riferimento.

