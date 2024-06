La lista “Proposta Riccò”, alla guida della quale Loris Figoli cerca la conferma a sindaco di Riccò del Golfo, chiude la campagna elettorale giovedì 6 giugno dalle 18 al Parco comunale. “Aperti a tutte le forze politiche che ci sostengono, il pomeriggio si concentrerà sui candidati che hanno portato tanta novità nella nuova proposta politica. La nostra lista non è semplicemente un gruppo elettorale, bensì una rete sociale e progettuale: funzionale alle necessità del territorio e nel contempo progetto politico”, commenta il primo cittadino uscente, in corsa per il suo “ultimo mandato a servizio della Riccò che verrà”, sottolinea.

L’articolo Figoli e “Proposta Riccò” chiudono la campagna elettorale giovedì al Parco comunale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com