Fratelli d’Italia aspetta il confronto con Toti: “Dobbiamo vederlo, poi decideremo se continuare”

Genova. Piena fiducia sì, ma non a oltranza: il faccia a faccia sarà un passaggio obbligato. I vertici locali di Fratelli d’Italia, durante l’evento di chiusura della campagna elettorale per le europee a Genova, enunciano chiaramente la linea da tenere nei confronti della giunta Toti. A spiegarla è il coordinatore regionale Matteo Rosso a margine del comizio in corso Italia: “Noi abbiamo bisogno di un confronto con lui, di vederci negli occhi. Dopodiché, se lui ci dà tutte le rassicurazioni che sembrano emergere, noi continuiamo”.

In fondo è quello che ha sempre detto l’avvocato Stefano Savi: finché non potrà parlare con la sua maggioranza – e quindi finché rimarrà agli arresti domiciliari – non potrà decidere se mantenere l’incarico. L’istanza, però, non è stata ancora presentata. Nel frattempo a fugare i dubbi è stato il vertice autorizzato con Giampedrone ad Ameglia dal quale è emersa una linea netta: si va avanti.

