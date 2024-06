Frijia e Parodi: “Centrodestra per Castelnuovo lista pronta ed agguerrita”

“Fratelli d’Italia si presenta alle prossime elezioni comunali con una lista pronta ed agguerrita, genesi di un sapiente mix il più possibile rappresentativo del corpo elettorale e delle esigenze e richieste dei cittadini castelnovesi”. Lo affermano in una nota la deputata Maria Grazia Frijia e il coordinatore provinciale Davide Parodi ribadendo l’appoggio del partito alla squadra guidata dal candidato sindaco Gianfranco Andrei. “Un gruppo coeso e affiatato – proseguono – che si riconosce nel presidente Giorgia Meloni e nelle forze di Centrodestra che governano la Nazione, forte dei valori che Fratelli d’Italia custodisce fin dalla sua fondazione. Insieme contribuiremo a cambiare e risollevare la città e a far sì che sia Gianfranco Andrei a poter portare avanti questo impegno come prossimo sindaco di Castelnuovo Magra. Abbiamo una lista di uomini e donne castelnovesi che sebbene affrontino per la prima volta una competizione elettorale, sono pieni di entusiasmo e forti dell’impegno che vogliono profondere per la loro comunità. Siamo confidenti – concludono – che Centrodestra per Castelnuovo saprà rappresentare il giusto amalgama per ben fare non solo il giorno del voto, ma soprattutto nei prossimi cinque anni che ci vedranno impegnati ad amministrare questo Comune”.

