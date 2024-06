I genitori del piccolo Elia, morto a 3 anni per un formaggio a latte crudo: “Avvisi sulle etichette, non deve succedere mai più”

Genova. Se n’è andato in poco più di un mese e mezzo, cinquanta giorni di calvario in cui mamma Sonia e papà Marco sono stati al suo fianco sperando che l’equipe del Gaslini riuscisse ad arrestare l’attacco che quel batterio così comune stava assestando a ogni suo organo. Il piccolo Elia è morto a soli tre anni per la cosiddetta “SEU”, la sindrome emolitico-uremica, una grave e rara malattia che, per l’Istituto Superiore di Sanità, è la causa più importane di insufficienza renale acuta in età pediatrica. E adesso i suoi genitori vogliono trasformare una tragedia nella chance di salvare vite attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione.

Nella sua causa tipica, spiega l’Iss, la SEU rappresenta la più grave complicanza di un’infezione intestinale batterica causata da ceppi di Escherichia Coli. Si trasmette principalmente per via alimentare attraverso il consumo di alimenti contaminati, tra cui carni poco cotte o latticini non sottoposti a pastorizzazione. Ed è stato proprio il consumo di un latticino non pastorizzato a causare la sindrome nel piccolo Elia, morto all’ospedale Gaslini lo scorso 21 maggio dopo la corsa in ospedale la mattina di Pasquetta.

