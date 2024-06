Il comitato alla sindaca: “Medagliette non ci interessano e discorsi da bar non ci condizionano”

Il Comitato No biodigestore Saliceti replica alla sindaca di Santo Stefano, Paola Sisti

Nel consiglio comunale del 30 maggio la Sindaca Paola Sisti ha dichiarato nell’aula del consiglio comunale che un membro del comitato No Biodigestore Saliceti avrebbe affermato che lei non avrebbe tentato tutto il possibile a contrasto del digestore per non compromettere la vendita di alcuni suoi terreni nella zona. Aggiungendo poi: “Potete darmi dell’incapace, dell’incompetente, ma mai della disonesta. Queste chiacchiere da bar da parte del comitato non le tollererò più”. Stupisce che un sindaco si limiti ad ascoltare e dar credito a chiacchiere da bar. Visto che, come afferma la stessa sindaca, ci sono stati vari incontri con il nostro comitato, non sarebbe stato più opportuno, anche per il ruolo che ricopre, che chiedesse un incontro con il comitato per chiarimenti, anziché ascoltare chi evidentemente ha più interesse a screditare il lavoro altrui che ad impegnarsi per il bene comune? Avremmo dimostrato al sindaco che dallo studio delle carte progettuali di Saliceti conoscevamo da tempo i nomi di tutti i proprietari dei terreni della zona e che il nome del sindaco Paola Sisti non appare. Evidentemente le è stata riportata una falsità. Si facciano i nomi, non solo di chi avrebbe detto simili diffamazioni, ma anche di chi le avrebbe riportate. Non è la prima volta che si tenta di screditare e denigrare con fake news l’operato incessante e assiduo del comitato che con più determinazione si sta opponendo alla realizzazione del biodigestore. Non da solo, ma con il prezioso contributo anche tecnico di altri comitati e associazioni e il cui operato non viene mai riconosciuto, anzi denigrato, come se comitati e associazioni fossero inseguitori di medagliette. A noi le medagliette non interessano e i discorsi da bar non ci condizionano. Preferiamo restare sul terreno dei fatti concreti ricordando al Sindaco la sua dichiarazione alla stampa del 1 febbraio 2023 a proposito della sentenza del consiglio di Stato: “Vorrei partire da un concetto: le sentenze non si commentano, si accettano”. Invece nonostante la sentenza del consiglio di Stato noi non ci siamo fermati. Abbiamo continuato e continueremo la nostra battaglia in tutte le sedi opportune. È quello che a nostro avviso dovrebbero fare tutte le amministrazioni che hanno a cuore il proprio territorio. I sindaci di Santo Stefano e Vezzano hanno fatto la loro parte nella lotta al biodigestore, anche se siamo tuttora in attesa di sapere dal Comune di Vezzano cosa intende fare a riguardo del ricorso al Tar contro il piano regionale dei rifiuti e se intende appoggiare in sede giudiziaria la delibera ANAC. Se i comitati, i consiglieri, i cittadini, gli amministratori non demordono dal voler mantenere alta l’attenzione sul biodigestore e dal continuare a spronare le amministrazioni e le forze politiche a tutti i livelli a fare ancora tutto il possibile per contrastare il progetto, non è una volontà da biasimare, non è un “processo”, ma è giusta e doverosa azione di stimolo.

Comitato No biodigestore Saliceti

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com