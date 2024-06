“La parte sbagliata” e “La peste”, doppia presentazione alla Liberi tutti

Doppio appuntamento in vista alla libreria Liberi tutti di Via Tommaseo 49 alla Spezia. Venerdì 7 giugno alle ore 18.30 presentazione de La parte sbagliata di Davide Coppo (edizioni e/o). Dalla presentazione del libro: “Cosa spinge un giovane di buona famiglia, senza particolari traumi alle spalle, a scegliere la via dell’estremismo politico? Siamo negli anni Duemila, non nei Settanta: Ettore, il protagonista di La parte sbagliata, lasciata la periferia e arrivato in città per iscriversi in un grande liceo del centro, si ritrova senza punti di riferimento, sperduto, soprattutto umanamente, in un territorio e una comunità in cui non sa ritrovare riferimenti né amicizie. Li troverà presto in un gruppo neofascista, prima per caso, e poi coltivando da sé la propria stessa radicalizzazione, il distacco dalla famiglia e dagli amici, fino a un inevitabile e tragico finale”.

Sabato 8 giugno alle 18.30 presentazione de La peste (e altre cose che in un romanzo sarebbero tacciate d’inverisimili) di Persio Tincani (Mimesis). Dialogano con l’autore Rudi Veo e Riccardo Bonvicini. Dalla presentazione: “La peste apre l’Iliade, la prima opera della letteratura occidentale, e da lì in avanti è un tema onnipresente. Le ragioni sono tante, ma tutte sono riconducibili al fatto che la peste fa paura e la paura affascina. Genera terrore perché è una malattia dalla quale per millenni non ci sono state difese, che arrivava all’improvviso e che ogni volta mieteva molte vittime in breve tempo; ma la peste fa paura anche perché porta con sé la carestia, la povertà e travolge le istituzioni, così che al timore della morte per peste si aggiungono anche le paure della morte per fame e della morte violenta. Le reazioni dei governi e delle popolazioni di fronte alle epidemie sono sempre state le stesse: isolamento, panico, incredulità, sfiducia istituzionale. Osservare tali reazioni ci rivela che le società si reggono sempre su un equilibrio precario e che sono molto più fragili di quanto potremmo immaginare”.

