Lavagna: Orto della Carità, parte la raccolta fondi per ristrutturare l’antico rudere

Dall’associazione Avventura della Carità

Si è chiuso un mese di maggio impegnativo e ricco di soddisfazioni per l’Orto della Carità del Mato Grosso a Lavagna e se ne apre un altro, giugno, altrettanto importante e avvincente. Sullo sfondo una nuova scommessa lanciata che chiama in causa tutto il Tigullio: la ristrutturazione dell’antico rudere. La recita del rosario ogni lunedì sera nel silenzio e nel raccoglimento della piana dell’Entella e la gioia rumorosa della Festa di Primavera dello scorso 18 maggio hanno già lasciato il posto all’avvio del centro estivo organizzato dall’Associazione “L’avventura della Carità” per il quale in poche ore si sono già esaurite le iscrizioni. A partire da lunedì 17 giugno e fino alla fine del mese oltre 130 bambini e bambine potranno vivere le loro giornate estive nell’orto, passando un tempo di crescita e condivisione, gioco e spensieratezza, a diretto contatto con la natura. Un clima che si è respirato anche lo scorso sabato 18 maggio quando, in collaborazione con decine di associazioni di volontariato del territorio, si è svolta la terza edizione della Festa di Primavera, durante la quale sono state raccolte offerte destinate alla missione del Mato Grosso in Perù. A consegnarle di persona sarà Arianna Govi, volontaria dell’associazione, che fra pochi giorni partirà per San Martin, paese che si trova sulla Cordigliera delle Ande.

