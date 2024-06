Lega a Iacopi e Rosson: “Provocazioni di chi è ossessionato da livore”

La Lega provinciale spezzina interviene nel dibattito elettorale vezzanese: “Per necessità e chiarezza riteniamo, solo in questo caso, doveroso rispondere al candidato sindaco Emilio Iacopi e al suo sodale Alessandro Rosson – si legge nella nota -. Nel merito crediamo che l’ego del candidato sindaco Iacopi, dai trascorsi burrascosi in Consiglio comunale a Sarzana a causa delle polemiche scatenate da alcune sue gravi esternazioni (finite anche sulle pagine dei quotidiani nazionali), cerchi di minare la volontà propositiva di una alternativa pronta a governare la città di Vezzano come quella del candidato Iacopo Ruggia”.

“Come Lega non ci faremo certo trascinare in polemiche inutili – prosegue il Carroccio -, sottraendo energie alle crescenti richieste di incontro che i cittadini pongono. Crediamo infatti sia più importante fare proposte, dare soluzioni e confrontarsi direttamente con le persone, che non cedere alle provocazioni di chi è ossessionato dal livore dimostrato nei due comunicati contro il candidato sindaco Iacopo Ruggia e contro la Lega. La verità è che la lista del candidato sindaco Iacopi è solo una stampella (consapevole?) di quella di Bertoni”.

