Marinella, Baruzzo alla maggioranza: “Ai fantasmi del passato comincia a non credere più nessuno”

“Immobilismo? La maggioranza si nasconde dietro la polemica politica perché non si può permettere di confrontarsi con la realtà”. In una controreplica alla nota corale della maggioranza, il segretario del Partito Democratico sarzanese Marco Baruzzo risponde punto su punto alla levata di scudi del centrodestra, e rilancia: “Noi disponibili da sempre a un dibattito aperto, anche fuori dal consiglio comunale. La maggioranza la butta in politica ma i fatti parlano chiaro: in due anni siamo al terzo bando andato a vuoto per l’affidamento della spiaggia libera, che rimane senza servizi e in sostanziale abbandono. Il riordino del demanio marittimo dovrebbe passare dall’approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali: adottato e poi lasciato scadere oltre cinque anni fa, il nuovo piano rimane ancora in un cassetto, non si sa perché. Il caos parcheggi si commenta da solo. Perché la maggioranza non risponde su questo? La destra, senza prove, ci accusa di aver tentato di impedire il PINQUA, ma è stata la maggioranza a mettere a repentaglio il finanziamento perseguendo la volontà di unire un programma di investimenti pubblici a un progetto di speculazione immobiliare. A tutto vantaggio di una parte privata nei cui confronti l’amministrazione comunale non ha mai saputo imporsi. Ci dicono che l’abbandono della spiaggia libera dipende dall’inerzia della proprietà (privata) del retrospiaggia: ebbene, perché il Sindaco e l’amministrazione comunale non convocano una conferenza stampa per stigmatizzare chiaramente e apertamente questo atteggiamento? Come mai l’azione per tutelare gli interessi della collettività è così timida? Ciononostante fanno la voce grossa solo con l’opposizione, evocando presunti fantasmi del passato: ma a questi fantasmi comincia a non credere più nessuno, soprattutto i cittadini quotidianamente alle prese con il degrado della viabilità comunale, l’incuria degli spazi pubblici e delle aree verdi, l’implosione dei servizi sociali e sanitari. La giunta Ponzanelli può evitare il confronto con l’opposizione, ma non quello con la realtà”.

