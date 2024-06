La gioia più grande per Mbala Nzola, ex centravanti dello Spezia. Il bomber francoangolano è diventato padre nelle scorse ore di un maschietto. La compagna Annabelle Semenou ha infatti dato alla luce Jayden. La notizia è stata comunicata dalla Fiorentina, club per il quale Nzola gioca attualmente.

Al neo papà e alla neo mamma i migliori auguri da parte della redazione di Città della Spezia

