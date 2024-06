Al termine dell’incontro pubblico tenutosi venerdì 17 maggio alll’Urban Center della Spezia è nato il “Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia”. Gli aderenti fondatori del comitato hanno nominato Fabio Ratto portavoce dello stesso. “Ringrazio ufficialmente tutti coloro che mi hanno accordato la loro fiducia, nonché tutti coloro che con il loro impegno (tecnici e cittadini) hanno contribuito alla ripartenza di tutte le azioni volte alla dismissione immediata dell’impianto – dichiara Ratto -. La nascita del Comitato è stata formalizzata mediante sottoscrizione da parte di fondatori e cittadini presenti all’incontro, al quale tutti sono invitati ad iscriversi, per formare un fronte comune finalizzato alla dismissione del rigassificatore. Sarà difficile portare a termine la dismissione immediata, ma so che tutti coloro che hanno aderito al Comitato si impegneranno per far capire agli spezzini l’importanza della iniziativa e che si potrà riuscire nell’intento solo se si sarà uniti”.

